Kis-My-Ft2が、2月12日(木)に新作デジタルシングル「UNISON」をリリースすることが決定した。2月12日(木)はKis-My-Ft2がデビューを告げられた「茶封筒の日」でもある。このたび15周年の「茶封筒の日」に送り出される新曲「UNISON」は、“Kis-My-Ft2とみなさんの声が重なって、ひとつになる事を願い制作した楽曲”とのこと。歌詞の中にこれまでの15年間を思い返せるような仕掛けも織り込まれ、15周年の開幕宣言とも呼べる1曲に仕上