【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）のスノーボード女子パラレル大回転で冬季五輪の日本女子最多となる７大会連続出場の４２歳・竹内智香（広島ガス）が５日、会場で取材に応じ、引退レースとなる五輪に向けて決意を語った。３日にリビーニョに入り、この日午前は会場近くの練習コースで１時間ほど調整した。「緊張感も、ワクワク感もあってアドレナリンも出ている。改めて五輪が