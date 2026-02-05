秋山黄色が、自身5作品目となるアルバム『Magic if』(ヨミ：マジックイフ)を3月11日(水)に発売することを発表した。タイトルの『Magic if』とは、演技術で“もし自分が〜だったら”と自身に問いかけて思考するメソッドの事。もし自分が別の人生を歩んでいたら？もしもこんな世の中ではなかったとしたら？──と自身に問いかけるように思考を張り巡らせ制作したという今作。辛く苦しい現実と孤独や痛みを見つめ、生々しい感情をさら