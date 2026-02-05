人気音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式サイトは3日、東京都千代田区の日本武道館で8日に開催予定だった20周年ライブ「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」の中止を発表した。 原因はDef TechのメンバーであるMicroこと西宮佑騎が2日に麻薬取締法違反容疑で現行犯逮捕されたためで、4日に送検された。 武道館で開催されるライブが出演者の逮捕により開催5日前に突如中止となるのは非常に稀な出来事