「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」が含まれた液体を密輸したとして逮捕された男が不起訴処分となりました。去年11月に指定薬物「エトミデート」が含まれた液体およそ2キロをタイから密輸したとして逮捕された60歳の男について、東京地検は5日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。一方、この男は覚醒剤取締法違反の罪で5日までに起訴されています。