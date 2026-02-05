【ニューヨーク＝木瀬武】米有力紙ワシントン・ポストは４日、編集部門を含む大幅な人員削減を行った。複数の米メディアによると、スポーツや国際報道などに携わる記者など、従業員の３分の１を解雇した。報道によると、編集部門に所属する３００人以上の記者などが解雇された。地域ニュースや中東やアジアの海外支局など幅広い部門が対象になっている。スポーツ部門は廃止し、６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への記