小回り効くコンパクトさが武器海上保安庁は2026年2月5日、新造巡視艇「なちかぜ」（CL-17）の引き渡し式を、東京都江東区にある墨田川造船株式会社で実施しました。【船内こうなってるんだ！】最新巡視艇「なちかぜ」引き渡し＆詳細取材の様子（写真で見る）配備先は、第六管区海上保安本部の徳山海上保安部（山口県周南市）です。徳山港は、旧日本海軍の戦艦「大和」が1945年4月1日、軽巡「矢矧」や駆逐艦「雪風」などととも