「高齢犬」がみせる5つのサイン 1.歩き方の変化 散歩の準備をしても喜んで飛び出してこなくなったり、階段やソファへの上り下りをためらうようになったら、足腰の筋力が落ちたり関節に違和感が出たりしているサインです。以前より歩くスピードが落ち、後ろ足を引きずるように歩くこともあります。 これは単なる疲れではなく、加齢による体の変化です。無理に歩かせようとせず、愛犬のペースに合わせてゆっくり歩