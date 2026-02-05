中西保志が、3年ぶりのビルボードライブ公演を大阪と横浜にて5月に開催する。 （関連：福山雅治、吉井和哉、TM NETWORK……相次ぐドキュメンタリーフィルムで見せる“今までにない姿”） 昨年、15年ぶりのオリジナルアルバム『BONUS TRACKs ～最後の雨2025』を発表し、今なお精力的な活動を展開する中西。本公演は、同アルバムに収録の「すれ違いの恋人たち」で楽曲提供を受けるなど親交のある山根康広を