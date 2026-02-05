日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線を夏スケジュールにも継続して運航する。JTA初の定期便として2月3日に開設し、1日1往復を運航している。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間35分、台北/桃園発が1時間35分。クラスJはプレミアムエコノミークラス、普通席はエコノミークラスとする。機内Wi-Fiは無料。プレミアムエコノミークラスでは軽食、エコノミークラスでは茶菓