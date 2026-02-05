4日、上越市で1人暮らしの男性(76)が、自宅の敷地内の雪のなかで死亡しているのが見つかりました。 死亡したのは、上越市三和区岡田に住む男性(76)です。警察によりますと、4日午後6時半すぎ、近所の住民から「2日くらい前から男性の姿が見えない」と110番通報がありました。 警察と消防が男性の自宅に駆けつけたところ、雪のなかから長靴が見えているのを発見し、掘り起こすと男性の遺体が雪に埋まっているのが見つかりまし