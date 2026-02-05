窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の高橋秀昭容疑者（４６）です。警察によりますと、高橋容疑者は去年６月夜、東大阪市内の民家に侵入し、現金約８０００円を盗んだ疑いなどがもたれています。被害者は何度も窃盗被害に遭っていて、防犯カメラを設置したところ高橋容疑者が映り、その後、大阪・ミナミのパチンコ店にいるところを警戒中の警察官に確保されたということです。高橋容疑者は主に深夜に無施錠の玄関や窓から