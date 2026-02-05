YouTubeで人気のリアリティ番組『令和の虎』の二代目主宰として知られる実業家の林尚弘氏が、2月3日のXで異例の呼びかけを行い、波紋を呼んでいる。豊富な人脈をアピール「林さんは【実はコスパ最強? 一晩200万円のお会計を負担してくれませんか?】と題した長文のポストをアップしました。林さんはクレジットカードを使わないため、ATM上限の現金200万円を下ろし、月に5000万円くらいのお金を使っているそう。そこで一晩に200万