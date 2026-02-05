資材と燃料費の高騰が… 衆議院選挙の投開票が今度の日曜日、2月8日に迫りました。 【写真を見る】衆議院選挙自然の恵み豊かな熊本2区その反面で抱える長年の課題候補者の考えは？ 熊本市の西区と南区、荒尾市や玉名市などを選挙区とする熊本2区は、主な産業である農林水産業の振興や人口減少への具体策が求められています。 直面する現場の課題を取材しました。 熊本市南区でメロンを生産する津田正昭さん（70）です。