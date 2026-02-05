【ミラノ共同】フィギュアスケート団体で6日の初日に出場する選手が5日に発表され、日本は女子ショートプログラム（SP）に坂本花織、ペアSPに三浦璃来、木原龍一組、アイスダンスのリズムダンス（RD）に吉田唄菜、森田真沙也組を起用した。22歳の森田が主将、25歳の坂本が副主将を務める。8日までの3日間で争い、7日の男子SPやフリーの出場選手は、それぞれ前日に明らかになる。日本は初採用の2014年ソチ五輪から4大会連続の出