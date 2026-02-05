（資料写真）Ｊ１百年構想リーグは６日に開幕し、東地区の横浜Ｍが日産スタジアムで町田と対戦する。同地区の川崎は８日にＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕで柏との初戦を迎える。シーズン移行に伴い、６月まで行われる同リーグは東西１０クラブずつが地域リーグラウンドで争い、同順位同士が当たるプレーオフラウンドで最終順位を決める。例年にない特別大会で、どんなドラマが生まれるか。