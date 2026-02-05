OSK日本歌劇団のOGによる大阪松竹座さよなら公演「OSK日本歌劇団OG公演FINAL」が5日、大阪松竹座で初日を迎えた。OSK日本歌劇団の前身、松竹楽劇部の生まれ故郷である大阪松竹座で開催されるOG公演は、24年、25年に続き3回目。5月の閉館を前に、今回は「大阪松竹座さよなら公演」として開催され、歴代のトップスター東雲あきら、洋あおい、大貴誠、桜花昇ぼる、高世麻央、楊琳をはじめ、世代を超えて集結したOG総勢56名が出演