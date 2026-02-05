楽天の三木谷浩史オーナー（６０）が５日、沖縄・金武で行われている１軍キャンプを視察した。グラウンドで三木肇監督、コーチ、選手らに訓示。その後はブルペンに足を運び、投球を行う藤平、藤井、古謝らに熱視線を送った。ブルペンにあいさつにきた今季から新加入の前田健と、握手を交わして話し込むこともあった。午後はライブＢＰを打撃ゲージの後ろから見るなど、熱心に動き回った。