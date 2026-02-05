巨人は５日、宮崎キャンプ第２クール初日に実戦形式のライブＢＰを行った。昨年は日本ハムで育成選手としてプレーし、オフに自由契約となって巨人が支配下登録で獲得した左腕・北浦竜次投手（２６）が初登板。打者のべ７人に対し２三振、内野ゴロ３つ、１四球無安打と好投した。カウント１―１から行いリチャードから低めに落ちる変化球で空振り三振。宇都宮、門脇、知念は内野ゴロに打ち取った。阿部監督は「すごくね、実