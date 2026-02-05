タレント・ゴー☆ジャスが５日、６日から東京・港区の六本木ミュージアムで開催される「ガチャガチャ展ｉｎ六本木」（３月２日まで）の会見を行った。幼少期からガチャガチャが大好きというゴー☆ジャス。４００点近くある商品を見てまわり「国の数（世界１９６か国）より多い。テンションが上がる。ガチャガチャいっぱい”アルジェリア”」。さっそく地球儀を取り出し、北アフリカを指さした。自身もゲーム実況チャンネル「