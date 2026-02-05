Belkinは昨年12月、モバイルバッテリー「Belkin BoostCharge Pro Apple Watch 充電器付き パワーバンク 10K」を発売しました。Apple Watch用の充電パッドを搭載し、内蔵ケーブルとUSB-Cポートへの接続で最大3台のデバイスを同時充電できるモバイルバッテリーです。容量は10000mAh。Apple Watchを急速充電Apple Watch用の充電パッドは急速充電に対応。45分で0〜80％まで充電ができます。充電パッドは角度を変えられるので、充電状態