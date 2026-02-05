MBSを3月末で退社し、フリーに転向することを発表した武川智美アナウンサー（57）が5日、MBSラジオの冠番組「トークでパンチVS武川」（木曜後6・00）で、決断の裏にある思いを語った。冒頭、「成功の反対は失敗か。いや違う、それは行動しないことぜよ」という坂本龍馬の言葉を紹介し、「これを聞いた瞬間思ったんです。私はここ数年ず〜っと成功の反対側に居たんだな、って」と吐露。「失敗はしていない、怒られてもいない