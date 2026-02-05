元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、4日放送のTBS系「よるのブランチ」（水曜後11・56）に出演し、グループ史に残る大ハプニングを振り返った。番組では、柏木や現役のAKB48メンバーがゲスト出演。グループにまつわるクイズが出題され、10年7月のコンサートで、前田敦子の誕生日を祝福するためのセレモニーで起きたトラブルについて問われた。正解は、キャスター付きの台に乗せられてきたケーキが、段差につまずいて落下し