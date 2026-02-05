混合ダブルスの1次リーグが5日に行われ、前回金メダルのイタリアが韓国を8―4で下し、白星発進した。英国はエストニアに10―5で快勝、前回3位のスウェーデンはチェコに7―4で勝って、ともに2連勝とした。米国は前回銀メダルのノルウェーとスイスを退けて2連勝。ノルウェーは3連敗となった。上位4ペアが準決勝に進出する。日本は出場していない。（共同）