芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、東京・六本木ミュージアムで開催された、明日6日開幕の「ガチャガチャ展in六本木」プレス内覧会＆ゲスト会見に出席した。幼少期から「機動戦士ガンダム」のガチャガチャにはまる“愛好家”で、登壇時から「ガチャガチャが、いっぱいアルジェリア！400以上？国の数より多い」とハイテンションになった。その勢いで「子供がガチャガチャ、するんですけど（場内に）いっぱいある。やりたくなる。