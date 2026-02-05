ある男性が愛犬の誕生日に、ペットショップでの出会いから7年間の歩みを振り返った動画をYouTubeに公開し、感動を呼んでいます。動画を公開したのは、広島で一人暮らしをしながら愛犬「助六」と過ごす様子をYouTubeで発信している「ぬわんこ助六チャンネル」（@sukeroku123）の運営者さん。【アフター写真】ガリガリだった子犬は7歳に愛情たっぷり育てられた現在の姿子犬時代の偶然の出会いから、家族として一緒に過ごしてきた日