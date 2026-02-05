「働く相棒」が迎えた電動化の夜明け2026年2月2日にダイハツは、軽商用車「ハイゼットカーゴ」および「アトレー」をベースとした、同社初となる量産バッテリーEV（BEV）、「e-ハイゼット カーゴ」および「e-アトレー」の発売を発表しました 1957年の「ミゼット」発売以来、農林水産業や建設業、配送業など、日本の産業を足元から支える「働く相棒」として、軽商用車を提供し続けてきたダイハツ。【画像】超すげぇぇ！ これがダ