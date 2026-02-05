【資料】ハローワーク 群馬県内の去年１２月の有効求人倍率は１．２６倍となり、前の月を０．０１ポイント上回りました。 群馬労働局によりますと仕事を求める人、１人に対していくつの求人があるかを示す有効求人倍率は去年１２月は１．２６倍でした。前の月を０．０１ポイント上回り、３カ月連続の増加です。 しかし、新規の求人数は人件費の上昇で企業が採用計画を見直した影響などで、前の年の同じ月と比