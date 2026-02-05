群馬県庁 ２０代の人口に占める外国人住民の比率が、群馬県は約１４％と全国で最も高くなったことが分かりました。 これは２０１５年と去年２０２５年の住民基本台帳を分析したもので、２０代の日本人はこの１０年間で１０３万人減って１１６４万人となりました。これに対し、２０代の外国人は６８万人増えて１２２万人となりました。 ２０代の人口に占める外国人の比率は、２０１５年は４．１％でしたが、２０２５年には