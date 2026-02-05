災害時の水道の迅速な復旧を目指し、前橋市管工事協同組合と群馬県前橋市内に営業所を持つ水道工事の関連事業者らが災害協定を結びました。 締結式に出席したのは前橋市管工事協同組合の組合員９人と、前橋市内に営業所を持つ水道工事の関連企業の６人です。 前橋市管工事協同組合は市内の水道工事に関わる企業９０社の団体で、能登半島地震などの災害時には水道復旧活動に取り組んできました。 今回の協定では、地震や水害など