太田警察署 去年、群馬県太田市の男性会社員（３５）が、うその投資話を持ちかけられ、現金約８００万円をだまし取られました。警察は詐欺事件として捜査しています。 被害にあったのは太田市に住む男性会社員（３５）です。 警察によりますと、男性は、去年９月下旬から１１月中旬ごろまでの間にＳＮＳで知り合った人物から「利益は最高で約５０パーセントになる可能性がある。２００万円を追加すると１５００万円