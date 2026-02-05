去年１２月の全国中学校駅伝で優勝した前橋市立木瀬中学校の男子駅伝部が県庁を訪れ、教育長に優勝の報告を行いました。県庁を訪れたのは前橋市立木瀬中学校の本間淳彦校長と男子駅伝部の生徒９人です。 木瀬中男子駅伝部は去年１２月に滋賀県で開かれた全国中学校駅伝に初出場し、６区間１８キロを５７分１秒のタイムでタスキをつなぎ初優勝を果たしました。 ５日には、まず本間校長が「群馬で応援してくださる方々の温かな後押