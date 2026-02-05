【イメージ】山 群馬県で去年１年間に発生した山岳遭難が１３９件と統計開始以来、２番目の多さになったことが県警のまとめで分かりました。 県警の発表によりますと去年１年間に県内で発生した山岳遭難は、前の年に比べ１８件増え、１３９件となりました。 このうち遭難者は１６人増え、１５１人でした。発生件数は１９８６年の統計開始以来、２番目の多さで遭難者の数は３番目の多さとなりました。また、遭難者の