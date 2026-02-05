８日に投開票される衆議院選挙の期日前投票が、安佐南区の商業施設で始まりました。 中田 蒼記者「こちらのイオンモール広島祇園では期日前投票所が設置され、店舗の利用者が投票しやすい環境が整えられています」 広島市の選挙管理委員会は、買い物や食事のついでに投票してもらうため、商業施設に期日前投票所を設置しています。 イオンモール広島祇園の投票所では、去年の参議院選挙で約６千人が投票したという