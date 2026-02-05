アメリカとロシアの間で核兵器などの数に制限を設ける新ＳＴＡＲＴ＝新戦略兵器削減条約が２月５日で期限切れとなり、被爆者らが強い危機感を示しました。 新ＳＴＡＲＴ＝新戦略兵器削減条約はアメリカとロシアの間に唯一残された核軍縮の枠組みで、５日に期限を迎えました。 これをうけ日本被団協の田中熙巳代表委員らが緊急の記者会見を開き「はやく日本政府が核兵器禁止条約に参加して世界全体の核兵器削減に全力を尽くすべき