自転車を盗んだうえ酒を飲んだ状態で運転したとして、海上自衛官の男が逮捕されました。 海上自衛隊呉基地、護衛艦「かが」の乗員の男（４５）は去年７月、呉市で自転車１台を盗んだうえ酒を飲んだ状態で運転した疑いがもたれています。 通行人から「車道に自転車が放置されている」と通報があり警察がかけつけたところ、近くを歩いていた容疑者の男は自転車について「知らない」と答えたということです。 しかし、その後の捜査