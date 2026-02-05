Kis-My-Ft2が、デビューを告げられた「茶封筒の日」である2月12日、デジタルシングル「UNISON」をリリースする。【画像】あれから15年…「茶封筒の日」にリリースされる「UNISON」ジャケットKis-My-Ft2は2011年2月12日、デビューを告げられた。この日から今年、「茶封筒の日」が15周年を迎えることになる。「UNISON」は、15周年の幕開けとして、Kis-My-Ft2とファンの声が重なって、ひとつになる事を願い制作した楽曲。歌詞の