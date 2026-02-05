オスカー俳優のブレンダン・フレイザーが５日、大阪市内で主演映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開）の特別試写会にサプライズ登場した。冒頭、ＨＩＫＡＲＩ監督に呼び込まれたブレンダンは、観客の拍手を浴びながら「ハジメマシテ、ブレンダン・フレイザーです」と、日本語であいさつ。作品について「デジタル化されていく今の世の中で、孤独を打ち消してくれる物語。孤独へのラブレターでもあると思います。タイトルを