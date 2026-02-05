試合会場での練習で、指示を聞くアイスホッケー女子日本代表の選手たち＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」は6日（日本時間同日夜）にフランスとの1次リーグB組初戦を迎える。日本が狙うのは、4戦全勝での1次リーグ首位突破。4日に本番会場で練習した主将のDF小池詩織は「フランス戦でどうやって勢いに乗るかが大事」と話した。フランスには、昨年2月の五輪最終予選では7―1で快