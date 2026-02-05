【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は４日、レアアース（希土類）などの重要鉱物の安定供給に向けて、日本や欧州連合（ＥＵ）など５５か国・地域が参加する初の閣僚級会合をワシントンで開いた。最低価格を設定した「貿易圏」を作る構想を発表し、多国間の連携で中国依存から脱却する方針を示した。会合で演説したバンス米副大統領は、レアアースを大量供給して圧倒的な世界シェア（占有率）を誇る中国を念頭に、「外