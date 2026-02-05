ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるＭＢＳ・ＴＢＳ系「プレバト！！」が５日、放送され、「消しゴムはんこ」に元バレーボール女子日本代表の１児ママが初挑戦した。今回は、「現役の時も移動の時だけ食べられる特別感」「バス移動、新幹線、飛行機の時とかに手にとっていた」という大好物のお菓子、プリングルズを描いた。千原ジュニアが「はじける感じがいいですね。本当に好き、って伝わってきます」と高評価だったが、残