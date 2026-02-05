PFUは2月3日、Happy Hacking Keyboard Professional（HHKB）シリーズ用のカラーキートップセット第5弾「空」を発表した。晴れ渡った空のような、濁りのない淡い青色に仕上げた。今回の空で、HHKBカラーキートッププロジェクトは締めくくりとなる。数量限定販売で、国内は2,250台、海外は750台。価格は、英語配列モデルが8,250円、日本語配列モデルが9,240円。それぞれ刻印モデル、無刻印モデルを用意する。すでに販売中。HHKBカラ