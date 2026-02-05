杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は５日、この日、キャンプ初ブルペン入りしたフォレスト・ウィットリー投手（２８）の投球について言及した。「時差ぼけ」の回復過程にありながら２０１メートルの長身から投げ込まれたのは、直球、カーブ、カットボール、チェンジアップの４球種を交えた３６球。最速１５３キロをいきなり計測した右腕に対し、「既に速かった。仕上がってるね。クイックとかはまだ見てないからわかんないんだけ