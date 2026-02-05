元「乃木坂46」の高山一実さん（31）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新し、撮影中のオフショットを披露した。「笑い方...」高山さんは、「笑い方...」とコメントを添えて、クールな表情や笑顔をみせる撮影中の動画を投稿している。インスタグラムに投稿された動画では、ピンクやパープルを使ったカラフルな配色のトップスと黒いミニ丈のボトムスを着用。階段に座り、頭に手を添えて大人っぽい表情でポーズをとり、最後は