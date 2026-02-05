鹿児島市の期日前投票の会場では、投票に並ぶ人の列が建物の外まで続き、混雑しました。 5日午後1時ごろの鹿児島市役所の様子です。期日前投票に訪れた人の長い列が玄関入口の外まで続いています。 建物内はエレベーターを待つ人で混雑していました。 鹿児島市の選挙管理委員会によりますと、期日前投票をする人がきのう4日から急に増えたということで、「市役所近くで行われた選挙演説の影響が考えられる」という