有名な実業家などになりすまして架空の投資をすすめ、県内の男性から現金2300万円をだましとったとして滋賀県の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは滋賀県の無職・西澤順一容疑者（62）です。 鹿児島西警察署によりますと西澤容疑者は去年、有名な実業家などになりすまし、鹿児島市の70代の男性に架空の口座を開設させて、投資をすすめ、その後、男性の家を訪れ現金2300万円をだまし取った疑いがもたれています。