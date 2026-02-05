鹿児島県内のインフルエンザの患者数は4週連続で増加し、「流行発生警報」が発表されています。 県内で今月1日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は2827人でした。前の週より821人多く、4週連続で増加しています。 1医療機関あたりの患者数は49.60人で、「全国と比較しても多い状態」になっています。県内全域に「流行発生警報」が発表されています。 保健所別でみると ▼川薩で136.00人 ▼姶良で85.50人 ▼鹿屋