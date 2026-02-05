県の新年度一般会計当初予算案の総額が、今年度を600億円余り上回り、9200億円規模となる見通しであることが分かりました。 生産量が日本一になったかごしま茶の振興にさらに力を入れる方針です。 MBCの取材によりますと、県の一般会計当初予算案は今年度当初の8527億円を600億円余り上回り、2年連続でのプラス編成となる見込みです。 物価高騰に対応するため、国の交付金を積極的に活用するほか、産業や企業の「稼ぐ力」を引