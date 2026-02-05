自民党の高市早苗総裁が、衆院選に立候補した党の候補を応援するため、鹿児島市で街頭演説をしました。 高市総裁が鹿児島に入ったのは去年10月の就任後、初めてです。 演説では自身が掲げる「責任ある積極財政」を進める考えを改めて示した一方、消費税の減税には触れませんでした。 ・ ・ ・