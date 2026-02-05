衆院選と同じ8日に新たな戦いが始まる、鹿児島ユナイテッドFC。Jリーグは今年から、これまでの2月開幕から8月開幕へと変わります。開幕までの空白期間に行われるのが、7日から始まる特別大会・明治安田百年構想リーグです。 昇格・降格のない大会で、J2とJ3の40クラブは4つのグループに分けられ、ユナイテッドはwest‐Bに所属。九州のクラブが多く、いつも以上にダービーが盛り上がりそうです。ユ